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24 липня 2019, середа, 16:53 11
Верховна Рада і партії 2019-07-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук очолив "Голос"

Вакарчук очолив "Голос"

Святослав Вакарчук. Фото: facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук. Фото: facebоok.com/sviatoslav.vakarchuk

Співак Святослав Вакарчук очолив партію "Голос".

Про це сказано в повідомленні прес-служби партії, передають Українські Новини.

"Сьогодні з'їзд партії "Голос" вибрав Святослава Вакарчука головою партії. Юлія Клименко, яка очолювала "Голос" із моменту поновлення і перейменування партії, зосередиться на роботі над економічним порядком денним для "Голосу", - написано в ньому.

З посиланням на слова Вакарчука зазначається, що співак зосередиться на розвитку партії.

"Голос" продовжить розвивати свою регіональну структуру і починає готуватися до місцевих виборів.

Як повідомляли Українські Новини, на даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра а у Цвк розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

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