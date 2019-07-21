В ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях

В то время, как полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах и открыла 71 дело, Центральная избирательная комиссия констатирует, что день голосования на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады прошел без серьезных нарушений, и настроена оптимистично относительно процесса подсчета голосов.\r\nОб этом сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИКа Евгений Радченко, передают Українськi Новини.\r\n"Серьезных нарушений, по той информации, которая у нас есть сейчас, пока не зафиксировано. Не будем скрывать, что наблюдателями от общественных организаций и политических партий, международными наблюдателями были зафиксированы некоторые неуместные действия или незначительные нарушения, но таких, которые существенно повлияли бы на ход и результаты голосования, зафиксировано не было", - сказал он.\r\nСреди таких ситуаций и нарушений он отметил "минирование" участков, несвоевременное открытие 27 участков, попытки избирателей уничтожить бюллетени.\r\n"С удовольствием могу сообщить, что такое страшное оружие в руках возможных фальсификаторов, как штамп "Выбыл", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев надлежащим образом проставили штамп. Можем быть уверены, что в абсолютном большинстве случаев опасения экспертов не подтвердились", - добавил он.\r\nРадченко сообщил, что в ЦИК уже начали поступать первые предварительные данные электронных протоколов.\r\nВ то же время ЦИК будет устанавливать результаты исключительно на основании оригиналов бумажных протоколов с мокрыми печатями.\r\nПо словам Радченко, опыт свидетельствует о том, что все электронные протоколы поступают в течение 3-4 дней, при этом параллельно начинают поступать оригиналы протоколов.\r\nОн прогнозирует, что первые оригинальные протоколы начнут поступать через день-два.\r\n"Мы пока оптимистично настроены на подсчет голосов", - сказал Радченко.\r\nОн не стал прогнозировать, когда будут официально установлены результаты, но напомнил, что по закону у ЦИКа на это есть 15 дней.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".\r\n7,4% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,5% - партию "Голос".\r\nПо данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "112", по состоянию на 20:00 43,5% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,6% - за "Голос" Святослава Вакарчука.\r\nТем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера.