Коломойский рассказал, кого будет поддерживать на выборах в Раду

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на парламентских выборах, которые состоятся через два месяца, будет симпатизировать "всем, роме БПП". Об этом Коломойский рассказал в интервью "УП".\r\nТак, на вопрос, будет ли бизнесмен "мочить" БПП, Коломойский ответил, что ему "не надо их мочить".\r\n"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - считает Коломойский.\r\nКроме того, Коломойский заявил, что поддерживает партию "Слуга народа".\r\nНа вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…".\r\nКак сообщали Українські Новини, Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.\r\nРанее представитель Зеленского в Раде Стефанчук "открестился" от встреч с Коломойским.