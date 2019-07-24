підписатися на розсилку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 липня 2019, середа, 12:22 25
Вибори 2019-07-24T12:33:20+03:00
Українські Новини
Радник соратника Коломойського виграв вибори по округу у Волинській області, балотуючись від "Слуги народу"

Радник соратника Коломойського виграв вибори по округу у Волинській області, балотуючись від "Слуги народу"

Вячеслав Рубльов та Ігор Палиця. Фото: facebook Рубльова
Вячеслав Рубльов та Ігор Палиця. Фото: facebook Рубльова

Радник голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, який стане депутатом від Луцька, Вячеслав Рубльов виграв вибори до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №20 у Волинській області, висуваючись від партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

40-річний Рубльов отримав 42,03% голосів у свою підтримку.

Чинний депутат від цього округу Сергій Мартиняк програв йому з результатом 20,73% голосів.

Раніше Мартиняк двічі обирався в Раду по цьому округу як самовисуванець і входив до депутатських груп "Суверенна європейська Україна" і "Воля народу", а до цього 12 років був головою агропромислової групи "Пан Курчак".

Рубльов у 2004-2013 був заступником начальника відділу статистики Волинського обласного центру зайнятості, після цього - начальником Луцького міського відділення Пенсійного фонду.

У 2010-2015 він був депутатом Волинської обласної ради від "Батьківщини", а з 2015 - від "Українського об'єднання патріотів - "Укроп".

Рубльов очолює фракцію "Укропу" в облраді і донедавна був головою обласної організації партії.

На вибори він йшов від "Слуги народу", як безпартійний радник Палиці.

Палиця у 2003-2007 був головою правління найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта", більше 40% в якій контролюються компаніями олігарха Ігоря Коломойського.

Крім Рубльова і Палиці в інших округах Волинської області переобралися нинішні депутати, вигравши у кандидатів від "Слуги народу".

Водночас Ірина Констанкевич (округ №23) на попередніх виборах висувалася від партії "Укроп", до цього була депутатом Волинської облради та заступником голови правління благодійного фонду Палиці "Тільки разом".

У свою чергу самовисуванця Ігоря Гузя (округ №19) відкрито підтримував Палиця.

Не пов'язаний з "Укропом" тільки Степан Івахів, власник групи компаній "Континіум" (до неї входить мережа АЗС WOG), який стане депутатом від округу №21 втретє.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016-2017 за півтора роки на посаді голови Волинської облради Палиця був відсутній на робочому місці 338 днів.

СБУ відкрила на Палицю дві справи, підозрюючи його у фальсифікації дозволів на користування надрами.

Коломойський підтримує "Слугу народу" на парламентських виборах.

Більше новин про: округ 22 Ігор Палиця Слуга народу Ігор Коломойський Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вячеслав Рубльов округ 19 округ 20 округ 21 округ 23 Ірина Констанкевич Степан Івахів Ігор Гузь Сергій Мартиняк

Архів
Новини
Зеленський просить Гройсмана направити подання про відставку Кличка 13:12 Доповнено
Кличко назвав маніпулятивною інформацію щодо провадження ДБР 13:11
ДБР почало розслідування проти САП через справу Продана 12:46
Кабмін схвалив кандидатуру Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА 12:38
Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження 12:27
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З 1 вересня "Фармак" запускає єдину освітню інтернет-платформу "Екошкола" 17:22
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok