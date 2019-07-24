Радник соратника Коломойського виграв вибори по округу у Волинській області, балотуючись від "Слуги народу"

Радник голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, який стане депутатом від Луцька, Вячеслав Рубльов виграв вибори до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №20 у Волинській області, висуваючись від партії "Слуга народу".

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

40-річний Рубльов отримав 42,03% голосів у свою підтримку.

Чинний депутат від цього округу Сергій Мартиняк програв йому з результатом 20,73% голосів.

Раніше Мартиняк двічі обирався в Раду по цьому округу як самовисуванець і входив до депутатських груп "Суверенна європейська Україна" і "Воля народу", а до цього 12 років був головою агропромислової групи "Пан Курчак".

Рубльов у 2004-2013 був заступником начальника відділу статистики Волинського обласного центру зайнятості, після цього - начальником Луцького міського відділення Пенсійного фонду.

У 2010-2015 він був депутатом Волинської обласної ради від "Батьківщини", а з 2015 - від "Українського об'єднання патріотів - "Укроп".

Рубльов очолює фракцію "Укропу" в облраді і донедавна був головою обласної організації партії.

На вибори він йшов від "Слуги народу", як безпартійний радник Палиці.

Палиця у 2003-2007 був головою правління найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта", більше 40% в якій контролюються компаніями олігарха Ігоря Коломойського.

Крім Рубльова і Палиці в інших округах Волинської області переобралися нинішні депутати, вигравши у кандидатів від "Слуги народу".

Водночас Ірина Констанкевич (округ №23) на попередніх виборах висувалася від партії "Укроп", до цього була депутатом Волинської облради та заступником голови правління благодійного фонду Палиці "Тільки разом".

У свою чергу самовисуванця Ігоря Гузя (округ №19) відкрито підтримував Палиця.

Не пов'язаний з "Укропом" тільки Степан Івахів, власник групи компаній "Континіум" (до неї входить мережа АЗС WOG), який стане депутатом від округу №21 втретє.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016-2017 за півтора роки на посаді голови Волинської облради Палиця був відсутній на робочому місці 338 днів.

СБУ відкрила на Палицю дві справи, підозрюючи його у фальсифікації дозволів на користування надрами.

Коломойський підтримує "Слугу народу" на парламентських виборах.