Радник соратника Коломойського виграв вибори по округу у Волинській області, балотуючись від "Слуги народу"

Радник голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, який стане депутатом від Луцька, Вячеслав Рубльов виграв вибори до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №20 у Волинській області, висуваючись від партії "Слуга народу".\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\n40-річний Рубльов отримав 42,03% голосів у свою підтримку.\r\nЧинний депутат від цього округу Сергій Мартиняк програв йому з результатом 20,73% голосів.\r\nРаніше Мартиняк двічі обирався в Раду по цьому округу як самовисуванець і входив до депутатських груп "Суверенна європейська Україна" і "Воля народу", а до цього 12 років був головою агропромислової групи "Пан Курчак".\r\nРубльов у 2004-2013 був заступником начальника відділу статистики Волинського обласного центру зайнятості, після цього - начальником Луцького міського відділення Пенсійного фонду.\r\nУ 2010-2015 він був депутатом Волинської обласної ради від "Батьківщини", а з 2015 - від "Українського об'єднання патріотів - "Укроп".\r\nРубльов очолює фракцію "Укропу" в облраді і донедавна був головою обласної організації партії.\r\nНа вибори він йшов від "Слуги народу", як безпартійний радник Палиці.\r\nПалиця у 2003-2007 був головою правління найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта", більше 40% в якій контролюються компаніями олігарха Ігоря Коломойського.\r\nКрім Рубльова і Палиці в інших округах Волинської області переобралися нинішні депутати, вигравши у кандидатів від "Слуги народу".\r\nВодночас Ірина Констанкевич (округ №23) на попередніх виборах висувалася від партії "Укроп", до цього була депутатом Волинської облради та заступником голови правління благодійного фонду Палиці "Тільки разом".\r\nУ свою чергу самовисуванця Ігоря Гузя (округ №19) відкрито підтримував Палиця.\r\nНе пов'язаний з "Укропом" тільки Степан Івахів, власник групи компаній "Континіум" (до неї входить мережа АЗС WOG), який стане депутатом від округу №21 втретє.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2016-2017 за півтора роки на посаді голови Волинської облради Палиця був відсутній на робочому місці 338 днів.\r\nСБУ відкрила на Палицю дві справи, підозрюючи його у фальсифікації дозволів на користування надрами.\r\nКоломойський підтримує "Слугу народу" на парламентських виборах.