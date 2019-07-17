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17 июля 2019, среда, 12:33 433 Документ
Судебная власть 2019-07-17T14:15:04+03:00
Українські Новини
Адвокат Паринова просит НАБУ и ГБР начать расследование против Кличко

Адвокат Паринова просит НАБУ и ГБР начать расследование против Кличко

Адвокат Марина Паринова просит Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований начать расследование против мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко.

Об этом Паринова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Паринова подала заявление о совершенных уголовных нарушениях с просьбой о внесении в Єдиный реестр досудебных расследований данных о криминальных правонарушениях, вероятно совершенных Кличко и другими лицами, которые действовали по его поручению и/или в соучастии с ним.

По ее мнению, Кличко заключил и подписал договор аренды земельного участка c Обществом с ограниченной ответственностью "Роялти Тетрабуд" при отсутствии правового основания.

"В. В. Кличко, занимая должность Киевского городского главы, и другие лица, которые действовали по его поручению и/или в соучастии с ним (по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы и преступной организации), действуя умышленно, вопреки интересам службы, вероятно с целью получения выгоды, совершили противоправные действия, которые нанесли существенный вред правам и интересам граждан, юридических лиц, а также государственным и общественным интересам вообще", - значится в заявлении.

1 октября 2017 года Киевсовет передал ООО "Роялти Тетрабуд" земельный участок с подземным паркингом на просп. Победы в Святошинском районе Киева" в короткострочную аренду на 5 лет за счет городских земель для строительства и эксплуатации жилого дома, но соответствующий договор не был подписан.

29 апреля 2010 года Киевсовет возобновил на 1 год срок действия решения от 2007 года с целью заключения договора аренды земель государственной и коммунальной собственности.

Договор аренды мог быть заключен до апреля 2011 года, но Кличко его заключил 17 октября 2014 года.

Таким образом, договор был заключен после истечения срока действия решения Киевсовета.

Как сообщали Українські Новини, 10 июля Президент Владимир Зеленский обсудил с Кличко намерение разделить должности мэра и председателя КГГА.

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