ДБР викликало Кличка на допит у п'ятницю

Державне бюро розслідувань викликає мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на допит 26 липня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

Час допиту не уточнюється.

Кличко викликають на допит у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві, в якості свідка.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Парінова заявила, що ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка.

Тим часом 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.

Раніше Парінова звернулася в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і ДБР з проханням почати розслідування проти Кличка.