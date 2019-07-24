ДБР викликало Кличка на допит у п'ятницю

Державне бюро розслідувань викликає мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на допит 26 липня.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.\r\nЧас допиту не уточнюється.\r\nКличко викликають на допит у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві, в якості свідка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, адвокат Парінова заявила, що ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка.\r\nТим часом 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.\r\nРаніше Парінова звернулася в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і ДБР з проханням почати розслідування проти Кличка.