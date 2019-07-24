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24 липня 2019, середа, 11:42 19
Судова влада 2019-07-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР викликало Кличка на допит у п'ятницю

ДБР викликало Кличка на допит у п'ятницю

Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка
Віталій Кличко. Фото: прес-служба Кличка

Державне бюро розслідувань викликає мера Києва, голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на допит 26 липня.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

Час допиту не уточнюється.

Кличко викликають на допит у справі, пов'язаній із земельними ділянками в Києві, в якості свідка.

Як повідомляли Українські Новини, адвокат Парінова заявила, що ДБР почало 2-е досудове розслідування проти Кличка.

Тим часом 17 липня ДБР почало розслідування земельних махінацій Кличка.

Раніше Парінова звернулася в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і ДБР з проханням почати розслідування проти Кличка.

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