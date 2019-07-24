Журналіст Espreso.TV Костюк від "Слуги народу" виграв у 65-му окрузі Житомирської області

Висуванець партії "Слуга Народу", журналіст телеканалу Espreso.TV Дмитро Костюк виграв вибори в парламент в одномандатному окрузі №65 (Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський і Пулинський райони) в Житомирській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Костюк набрав 35,43% або 25 990 голосів виборців за результатами підрахунку 97,12% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник-самовисуванець, позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Литвин набрав 25,68% або 18 839 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець, директор Городницького лісового господарства Віктор Мельник, набравши 24,50% або 17 979 голосів.\r\n26-річний Костюк народився в Новоград-Волинському Житомирської області.\r\nВсього по округу №65 балотувалися 10 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу".\r\nРаніше Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області.