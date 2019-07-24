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24 липня 2019, середа, 09:52 5
Вибори 2019-07-24T09:59:07+03:00
Українські Новини
Журналіст Espreso.TV Костюк від "Слуги народу" виграв у 65-му окрузі Житомирської області

Журналіст Espreso.TV Костюк від "Слуги народу" виграв у 65-му окрузі Житомирської області

Дмитро Костюк. Фото: Facebook/Дмитро Костюк
Дмитро Костюк. Фото: Facebook/Дмитро Костюк

Висуванець партії "Слуга Народу", журналіст телеканалу Espreso.TV Дмитро Костюк виграв вибори в парламент в одномандатному окрузі №65 (Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський і Пулинський райони) в Житомирській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Костюк набрав 35,43% або 25 990 голосів виборців за результатами підрахунку 97,12% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник-самовисуванець, позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Литвин набрав 25,68% або 18 839 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, директор Городницького лісового господарства Віктор Мельник, набравши 24,50% або 17 979 голосів.

26-річний Костюк народився в Новоград-Волинському Житомирської області.

Всього по округу №65 балотувалися 10 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, на київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу".

Раніше Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області.

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