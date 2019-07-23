Депутат Рады от БПП Хлань проиграл предпринимателю Иванову от "Слуги народа" в 185 округе Херсонской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор по производству "Агропроект-Юг" Владимир Иванов выиграл выборы в парламент у депутата Рады Сергея Хланя (фракция "Блок Петра Порошенко") в одномандатном избирательном округе №185 в Каховке Херсонской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Иванов набрал 31,23% или 21 761 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя", председатель комиссии по вопросам бюджета и финансов Херсонского областного совета Павел Филипчук набрал 22,15% или 15 435 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Хлань – он набрал 16,07% или 11 196 голосов.

Хлань выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.

37-летний Иванов родился и проживает в Херсоне, член партии "Слуга народа".

Всего по 185 округу баллотировались 12 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе.

Также депутат Рады Пономарев от платформы Бойко победил в 78 округе Запорожской области.