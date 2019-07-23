Депутат Ради від БПП Хлань програв підприємцю Іванову від "Слуги народу" в 185 окрузі Херсонської області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор з виробництва "Агропроект-Південь" Володимир Іванов виграв вибори в парламент у депутата Ради Сергія Хланя (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №185 в Каховці Херсонської області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Іванов набрав 31,23% або 21 761 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", голова комісії з питань бюджету і фінансів Херсонської обласної ради Павло Філіпчук набрав 22,15% або 15 435 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Хлань – він набрав 16,07% або 11 196 голосів.

Хлань виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому округу.

37-річний Іванов народився і проживає в Херсоні, член партії "Слуга народу".

Все по 185 округу балотувалися 12 кандидатів.

Як повідомляли Українськi Новини, кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 округе.

Также депутат Ради Пономарьов від платформи Бойко переміг в 78 окрузі Запорізької області.