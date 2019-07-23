Депутат Рады Пономарев от платформы Бойко победил кандидата от "Слуги народа" в 78 округе Запорожской области

Депутат Верховной Рады Александр Пономарев, выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" выиграл у директора компании "Бизон-Тех" Виталия Боговина ("Слуга народа") на внеочередных выборах в Раду на округе №78 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Пономарев набрал 36,84%, или 27 488 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Боговин набрал 32,43% или 24 199 голосов.

Третье место занял директор ООО "Фрактал", самовыдвиженец Павел Наседкин - он набрал 5,51% или 4 111 голосов.

Пономарев родился 7 января 1962 года в городе Бердянск (Запорожская область), является депутатом Рады и проживает в городе Бердянск.

В состав округа входят город Бердянск, населенные пункты Бердянской городской администрации, а также Бердянский, Бильмацкий, Розовский и Черниговский районы.

Как сообщали Українськi Новини, предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской области.

А на киевской Оболони победила сотрудница Минобороны, выдвинутая "Слугой народа".