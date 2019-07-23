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23 июля 2019, вторник, 23:11 523
Выборы 2019-07-23T23:12:19+03:00
Українські Новини
Кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93

Кандидат "Слуги народа" Скороход с большим отрывом победила депутата Рады от "Народного фронта" Кривошею в 93 округе

Анна Скороход. Фото: Анна Скороход/Facebook
Анна Скороход. Фото: Анна Скороход/Facebook

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Анна Скороход выиграла выборы Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №93 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Скороход набрала 43,92%, или 28 149 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, самовыдвиженец, председатель правления Мироновского завода круп и комбикормов Александр Жукотанский набрал 15,82% или 10 141 голос.

Третье место занял самовыдвиженец, депутат Рады от "Народного фронта" Геннадий Кривошея - он набрал 6,57% или 4 216 голосов.

29-летняя Скороход родилась в Вышгороде, работает замдиректора по организационно-трудовым вопросам ООО "Строительного комбината "Прогресс".

Округ №93 охватывает Переяслав-Хмельницкий, Ржыщев, а также Богуславкий, Кагарлыцкий, Мироновский и Рокитнянский районы Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Пономарев от платформы Бойко победил кандидата от "Слуги народа" в 78 округе Запорожской области.

Также общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Партия "Слуга народа" Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019 Анна Скороход

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