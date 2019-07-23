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23 июля 2019, вторник, 19:56 144
Выборы 2019-07-23T20:02:05+03:00
Українські Новини
Помощник депутата Рады Онищенко от "Слуги народа" выиграл выборы по 92 округу Киевской области

Помощник депутата Рады Онищенко от "Слуги народа" выиграл выборы по 92 округу Киевской области

Валерий Колюх. Фото: Валерий Колюх/Facebook
Валерий Колюх. Фото: Валерий Колюх/Facebook

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Валерий Колюх выиграл выборы Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №92 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Колюх набрал 24,76%, или 18 714 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, директор компании "Вектор" Виктор Свитовенко ("Батьківщина") набрал 17,44% или 13 184 голоса.

Третье место занял самовідвиженец, глава благотворительного фонда "Фортеця" Александр Ференец - он набрал 16,33% или 12 345 голосов.

46-летний Колюх родился в селе Медвин Богуславского района Киевской области, с 2002 года работает на кафедре политических наук КНУ им. Шевченко, профессор.

Также по совместительству на платной основе работает помощником депутата Рады Александра Онищенко, работал помощником таких депутатов как Владимир Сивкович, Владимир Олейник.

Округ №92 охватывает Белоцерковский (без самой Белой Церкви), Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский и часть Сквирского района Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа".

А  брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187.

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