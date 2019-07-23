Помічник депутата Ради Онищенка від "Слуги народу" виграв вибори по 92 округу Київської області

Висуванець партії "Слуга Народу" Валерій Колюх виграв вибори Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №92 у Київській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Колюх набрав 24,76%, або 18 714 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий суперник, директор компанії "Вектор" Віктор Світовенко ("Батьківщина") набрав 17,44% або 13 184 голоси.\r\nТретє місце посів самовисуванець, голова благодійного фонду "Фортеця" Олександр Ференець - він набрав 16,33% або 12 345 голосів.\r\n46-річний Колюх народився в селі Медвин Богуславського району Київської області, з 2002 року працює на кафедрі політичних наук КНУ ім. Шевченка, професор.\r\nТакож за сумісництвом на платній основі працює помічником депутата Ради Олександра Онищенка, працював помічником таких депутатів як Володимир Сівкович, Володимир Олійник.\r\nОкруг №92 охоплює Білоцерківський (без самої Білої Церкви), Володарський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський і частина Сквирського району Київської області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у глави "Волі народу".\r\nА брат представника Зеленського виграв вибори в окрузі №187.