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23 июля 2019, вторник, 17:29 260
Внешняя политика 2019-07-23T17:38:34+03:00
Українські Новини
Верховный суд России оставил в силе приговор Грибу

Верховный суд России оставил в силе приговор Грибу

Павел Гриб. Фото:
Павел Гриб. Фото: "Громадське"

Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Павлу Грибу к 6 годам лишения свободы.

Об этом в социальной сети Facebook написал его отец Игорь, передают Українськi Новини.

Он распространил информацию со ссылкой на СМИ, что во вторник, 23 июля, Верховный суд РФ оставил в силе приговор его сыну.

Российский суд отклонил апелляцию защиты.

Как сообщали Українськi Новини, Суд признал украинца виновным в содействии терроризму.

По версии обвинения, Гриб якобы через социальные сети подстрекал школьницу из Сочи устроить теракт.

Гриб был задержан российскими силовиками на территории Беларуси в августе 2017 года.

Он был ими вывезен на территорию РФ и арестован по обвинению в терроризме.

Рассмотрение дела в суде началось в июле 2018 года.

Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что арестованный украинец нуждается в операции на сердце.

Врачи обнаружили у Гриба признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера.

Тем временем СБУ объявила в розыск следователя ФСБ, причастного к аресту Гриба.

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