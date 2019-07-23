Верховный суд России оставил в силе приговор Грибу

Верховный суд России оставил в силе приговор украинцу Павлу Грибу к 6 годам лишения свободы.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал его отец Игорь, передают Українськi Новини.\r\nОн распространил информацию со ссылкой на СМИ, что во вторник, 23 июля, Верховный суд РФ оставил в силе приговор его сыну.\r\nРоссийский суд отклонил апелляцию защиты.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Суд признал украинца виновным в содействии терроризму.\r\nПо версии обвинения, Гриб якобы через социальные сети подстрекал школьницу из Сочи устроить теракт.\r\nГриб был задержан российскими силовиками на территории Беларуси в августе 2017 года.\r\nОн был ими вывезен на территорию РФ и арестован по обвинению в терроризме.\r\nРассмотрение дела в суде началось в июле 2018 года.\r\nТакже уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала, что арестованный украинец нуждается в операции на сердце.\r\nВрачи обнаружили у Гриба признаки цирроза печени и развитие болезни Альцгеймера.\r\nТем временем СБУ объявила в розыск следователя ФСБ, причастного к аресту Гриба.