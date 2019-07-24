Зеленський проаналізував спірний мовний закон, але результати поки тримають в секреті

Президент України Володимир Зеленський виконав дану перед виборами обіцянку проаналізувати відразу ж після вступу на посаду положення спірного закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на дотримання конституційних прав усіх українців.

Про це повідомили в Офісі президента у відповідь на інформаційний запит Українських Новин.

"Аналіз було проведено профільними структурними підрозділами", - йдеться у відповіді ОПУ.

При цьому, у відповіді уточнюється, що робоча група для аналізу положень спірного закону в Офісі президента не створювалася.

Не стали в ОПУ повідомляти і про результати проведеного аналізу якихось зроблених за його результатами діях. Як і відмовилися надавати копію результатів аналізу, про що просила в запиті редакція Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, в квітні 2019 року, після перемоги на виборах, Володимир Зеленський заявив, що має намір ретельно проаналізувати закон про функціонування української мови на дотримання конституційних прав усіх українців відразу після вступу на посаду Президента.

"Після мого вступу на посаду Президента, буде зроблений ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримані всі конституційні права і інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу буду реагувати відповідно до конституційних повноважень Президента України і в інтересах громадян", - процитувала президента його прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, в четвер, 25 квітня, Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

У той же день стало відомо: Європейський Союз вважає, що українській владі варто направити закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" на розгляд Європейської комісії "За демократію через право" ( "Венеціанська комісія") до того, як він вступить в силу. Про це повідомила речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі .

Журналістські організації заявили, що журналістське середовище виступає за заходи, спрямовані на підтримку української мови, але разом з тим норми нового закону, що стосуються друкованих ЗМІ, вимагають подальших широких дискусій в видавничих колах.

Неоднозначною була реакція на цей документ і бізнесу. Так, бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що новий закон розколює суспільство.

А глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав прийнятий в Україні закон "неприйнятним".