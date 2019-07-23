ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 43,13% (5,79 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,75 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,19% (1,100 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,14% (1,093 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,86% (787 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 92,97% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,24%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,05%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.