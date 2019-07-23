подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 09:54 10723 Обновляется
Выборы 2019-07-23T10:04:41+03:00
Українські Новини
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария

ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария

ЦИК
ЦИК

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 43,13% (5,79 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,05% (1,75 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,19% (1,100 млн) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,14% (1,093 млн) - за "Европейскую солидарность" и 5,86% (787 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 92,97% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 4,01% голосов, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,24%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,05%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Больше новостей о: ЦИК выборы в Верховную Раду подсчет голосов Центральная избирательная комиссия Украины ЦИК Украины Результаты выборов 2019 Парламентские выборы 2019

Архив
Новости
В "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции 09:56
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором 09:53 Пресс-релиз
В Киеве утром отменили девять рейсов городской электрички 09:50
В Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег 09:33
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok