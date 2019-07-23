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23 липня 2019, вівторок, 15:23 49
Верховна Рада і партії 2019-07-23T17:15:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет, - Геращенко

Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет, - Геращенко

Святослав Вакарчук. Скріншот:
Святослав Вакарчук. Скріншот: "Радіо Свобода"

Лідер партії "Голос", яка проходить у Верховну Раду, Святослав Вакарчук заявив, що хоче створити IT-комітет при новому парламенті, однак перший заступник голови Верховної Ради VIII скликання Ірина Геращенко звернула увагу Вакарчука на те, що такий комітет вже існує.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"При всій повазі, й не хочу нікого засмучувати, але у ВР є такий комітет! Він існує і достатньо добре працював минулу каденцію. Називається "комітет інформатизації і зв'язку". Складався виключно з нових осіб, прийняв ряд важливих законів в сфері ІТ", - написала Геращенко.

Також вона зазначила, що перелік комітетів Верховної Ради можна знайти на сайті Верховної Ради.

Як повідомляли Українські Новини, "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра. Також Вакарчук заявив, що першим його кроком у Раді буде законопроект про ЗМІ.

Тим часом Зеленський запропонував "Голосу" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.

Більше новин про: Голос Святослав Вакарчук Ірина Геращенко ІТ-технології

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