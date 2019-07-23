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23 липня 2019, вівторок, 13:51 19
Вибори 2019-07-23T15:30:03+03:00
Українські Новини
Активістка від "Голосу" виграла в офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області

Активістка від "Голосу" виграла в офіцера Нацгвардії у 114 окрузі Львівської області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Голос" Наталія Піпа виграла вибори в Раду в окрузі №114 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Піпа виграла вибори, набравши 30,14% або 23,757 тис. голосів, а її найближчий суперник - самовисуванець, екс-депутат Ради від "Свободи", офіцер Нацгвардії Юрій Михальчишин набрав 21,85% або 17,218 тис. голосів.

Третє місце посів самовисуванець, мер міста Винники Львівської області Володимир Квурт - набравши 15,6% або 12,296 тис. голосів.

Наталія Піпа народилася 1983 року у Львові, вона є головою громадської організації "Кращий Сихів".

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше партія "Голос" заявила, що буде пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.

Також Зеленський запропонував "Голосу" формувати свою коаліцію в Раді.

Тим часом Разумков заявив, що партія "Голос" - не найгірший варіант для коаліції. Але офіційних переговорів партії ще не проводили.

Більше новин про: Мажоритарщики Вибори в Верховну Раду Позачергові вибори Ради Наталія Піпа

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