Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко вместо уволенного Александра Власова.\r\nОб этом говорится в распоряжениях правительства №556-р от 17 июля, передают Українськi Новини.\r\nДо этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.\r\nВ свою очередь, и.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке.