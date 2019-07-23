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23 июля 2019, вторник, 12:45 105
Политика 2019-07-23T12:49:12+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова

Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко вместо уволенного Александра Власова.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №556-р от 17 июля, передают Українськi Новини.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.

В свою очередь, и.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке.

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