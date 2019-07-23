Кабмин назначил нового и.о. главы ГФС вместо уволенного Власова

Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко вместо уволенного Александра Власова.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №556-р от 17 июля, передают Українськi Новини.

До этого назначения Гутенко занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский потребовал увольнения исполняющего обязанности Государственной фискальной службы Александра Власова.

В свою очередь, и.о. председателя ГФС Власов ответил Зеленскому заявлением об отставке.