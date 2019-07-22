Боевики 75 раз нарушили перемирие на время сбора урожая, - ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений боевиками перемирия на время сбора урожая.\r\nОбь этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.\r\n"В период между 00:01 и 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - сказано в нем.\r\nПочти все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от города Попасная и у города Золотое.\r\nВ период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, возле Авдеевки.\r\nВ период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.\r\nМиссия продолжает осуществлять мониторинг.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ОБСЕ сообщили, что трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.\r\nТем временем от выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ.