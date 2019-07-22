подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 02:39 120
Внешняя политика 2019-07-22T02:44:06+03:00
Українські Новини
Боевики 75 раз нарушили перемирие на время сбора урожая, - ОБСЕ

Боевики 75 раз нарушили перемирие на время сбора урожая, - ОБСЕ

ОБСЕ. Фото: OSCE
ОБСЕ. Фото: OSCE

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений боевиками перемирия на время сбора урожая.

Обь этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - сказано в нем.

Почти все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 в Луганской области, в районах к востоку от города Попасная и у города Золотое.

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, возле Авдеевки.

В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Миссия продолжает осуществлять мониторинг.

Как сообщали Українськi Новини, в ОБСЕ сообщили, что трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.

Тем временем от выстрелов снайпера погибли двое военных во время инженерных работ.

Больше новостей о: Перемирие ОБСЕ нарушение перемирия Трехсторонняя контактная группа Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

Архив
Новости
Больше 10% голосов подсчитано ЦИКом: "Евросолидарность" выбила "Батькивщину" из тройки лидеров 02:53 Обновляется
Боевики 75 раз нарушили перемирие на время сбора урожая, - ОБСЕ 02:39
За рубежом лидирует "Евросолидарность" по подсчету почти 63% протоколов 02:19
Трое мужчин распылили газ на избирательном участке под Запорожьем 02:00
Ливень с грозой идет в Киев с западной части страны, - синоптик 01:16 Карта
больше новостей
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии 09:00 Документ
После жарких выходных Украину снова накроет ощутимое похолодание: прогноз погоды 06:00 Карта
Супрун заработала на 121 тыс. гривен меньше своего зама в июне 08:00 Документ
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok