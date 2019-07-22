ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал

ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,77% (4,7 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,99% (1,4 млн) - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,35% (910 тыс.) - за "Европейскую солидарность", 8,08% (880 тыс.) - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и 6,12% (667 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 76,34% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

В частности Радикальная партия Олега Ляшко получает 3,87% голосов, "Сила и честь" - 3,77%, "Оппозиционный блок" - 3,20%, "Партия Шария" - 2,31%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,24%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,23%, "Гражданская позиция" - 1,07%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.