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22 июля 2019, понедельник, 17:02 5630 Обновляется
Выборы 2019-07-22T17:09:45+03:00
Українські Новини
ЦИК посчитал 70,49% голосов: За "Слуга народа" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК посчитал 70,49% голосов: За "Слуга народа" - 42,68%, ОПЗЖ - 13,04%, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,68% (4,3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 13,04% (1,3 млн) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,41% (709 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,03% (801 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,17% (615 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 70,49% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 3,84% голосов, "Сила и честь" - 3,76%, "Оппозиционный блок" - 3,23%, "Партия Шария" - 2,31%, Всеукраинскоеобъединение "Свобода" - 2,24%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2, 21%, "Гражданская позиция" - 1,08%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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