ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,49% (3,5 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,98% (1 млн) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,56% (709 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,01% (663 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,34% (525 тыс.) - за "Голос согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 60,02% протоколов (8,3 млн голосов).

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Остальные партии набирают менее 5% голосов и, соответственно, не проходят в парламент.

Радикальная партия Олега Ляшко получает 3,80% голосов, "Сила и честь" - 3,74%, "Оппозиционный блок" - 3,23%, "Партия Шария" - 2,31%, Всеукраинскоеобъединение "Свобода" - 2,27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,18%, "Гражданская позиция" - 1,09%, другие - менее 1%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.