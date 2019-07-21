Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело

Национальная полиция начала 71 уголовное производство по факту нарушений на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.\r\nОб этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой , передают Українськi Новини.\r\n"С начала внеочередных выборов народных депутатов... было зарегистрировано заявлений и сообщений 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов" - сказал он.\r\nПри этом Яровой заявил, что не было зафиксировано ни одного пострадавшего в ходе избирательного процесса.\r\nГлава Нацполиции Сергей Князев отметил, что больше всего производств открыто по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей) - 9, 8 - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов.\r\nТакже он привел в пример факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, что также может считаться агитацией.\r\nКроме того, Князев заявил, что на данный момент проводится расследование по факту обнаружения 12 взрывоопасных предметов в пункте пропуска "Майорское" (Донецкая область).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Украине завершилось голосование на выборах Рады.\r\nРанее в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.