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21 июля 2019, воскресенье, 21:51 30
Выборы 2019-07-21T21:51:59+03:00
Українські Новини
Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело

Полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, открыто 71 дело

Выборы
Выборы

Национальная полиция начала 71 уголовное производство по факту нарушений на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой , передают Українськi Новини.

"С начала внеочередных выборов народных депутатов... было зарегистрировано заявлений и сообщений 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов" - сказал он.

При этом Яровой заявил, что не было зафиксировано ни одного пострадавшего в ходе избирательного процесса.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что больше всего производств открыто по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей) - 9, 8 - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - препятствование осуществлению избирательного права, 7 - фальсификация избирательных документов.

Также он привел в пример факт продажи пирожков по 5 копеек под участком, что также может считаться агитацией.

Кроме того, Князев заявил, что на данный момент проводится расследование по факту обнаружения 12 взрывоопасных предметов в пункте пропуска "Майорское" (Донецкая область).

Как сообщали Українськi Новини, в Украине завершилось голосование на выборах Рады.

Ранее в Запорожской области членов избиркома поймали на попытке фальсификации результатов выборов.

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