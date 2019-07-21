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21 июля 2019, воскресенье, 22:54 1142
Выборы 2019-07-21T23:42:38+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" - 43,5%, платформа Бойко - 12,5%, "ЕС" - 8,7%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%, - exit-pol

"Слуга народа" - 43,5%, платформа Бойко - 12,5%, "ЕС" - 8,7%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 6,6%, - exit-poll "112"

На выборах Верховной Рады по состоянию на 20:00 43,5% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,7% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,6% - за "Голос" Святослава Вакарчука по данным exit-poll, проведенного по заказу телеканала "112".

Результаты exit-poll обнародованы на сайте телеканала "112", передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Exit-poll провели Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Австрия) и центр "Социальный мониторинг".

Партия "Сила и честь" набирает 3,8% голосов, "Партия Шария" - 3,1%,"Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,9% , "Оппозиционный блок" - 2,9%, "Свобода" - 2,2%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,9%, "Гражданская позиция" - 1%.

Опрошено было около 25 тыс. избирателей на 500 избирательных участках во всех регионах страны, где происходили выборы.

Погрешность выборки составляет 1,9% для партий, набравших менее 10%, и 2,4% - для партий, набравших более 10%.

Как сообщали Українські Новини, на выборах Верховной Рады 44,2% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность". 7,4% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,5% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

Тем временем на выборах в Раду зафиксирована очень низкая явка.

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