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21 липня 2019, неділя, 23:56 29
Вибори 2019-07-22T00:01:51+03:00
Українські Новини
У ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах

У ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах

ЦВК.
ЦВК.

У той час, як поліція отримала понад дві тисячі повідомлень про порушення на виборах і відкрила 71 справу, Центральна виборча комісія констатує, що день голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради пройшов без серйозних порушень, і налаштована оптимістично щодо процесу підрахунку голосів.

Про це повідомив на брифінгу заступник голови ЦВК Євген Радченко, передають Українські Новини.

"Серйозних порушень, за тією інформацією, яка у нас є зараз, поки не зафіксовано. Не будемо приховувати, що спостерігачами від громадських організацій і політичних партій, міжнародними спостерігачами було зафіксовано деякі недоречні дії або незначні порушення, але таких, які суттєво вплинули б на перебіг і результати голосування, зафіксовано не було", - сказав він.

Серед таких ситуацій і порушень він відзначив "мінування" дільниць, несвоєчасне відкриття 27 ділянок, спроби виборців знищити бюлетені.

"Із задоволенням можу повідомити, що таке страшне зброю в руках можливих фальсифікаторів, як штамп "Вибув", не спрацювало. Виборчі комісії в абсолютній більшості випадків належним чином проставили штамп. Можемо бути впевнені, що в абсолютній більшості випадків побоювання експертів не підтвердилися", - додав він.

Радченко повідомив, що в ЦВК вже почали надходити перші попередні дані електронних протоколів.

Водночас ЦВК буде встановлювати результати виключно на підставі оригіналів паперових протоколів з мокрими печатками.

Зі слів Радченка, досвід свідчить про те, що всі електронні протоколи надходять протягом 3-4 днів, при цьому паралельно починають надходити оригінали протоколів.

Він прогнозує, що перші оригінальні протоколи почнуть надходити через день-два.

"Ми поки оптимістично налаштовані на підрахунок голосів", - сказав Радченко.

Він не став прогнозувати, коли будуть офіційно встановлені результати, але нагадав, що згідно із законом у ЦВК на це є 15 днів.

Як повідомляли Українськi Новини, за даними консорціуму "Національний exit-poll-2019", на виборах Ради 44,2% виборців проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність", 7,4% - "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 6,5% - партію" Голос ".

За даними exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу "112", станом на 20:00 43,5% проголосували за партію "Слуга народу", 12,5% - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - за "Європейську солідарність", 8,1% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,6% - за "Голос" Святослава Вакарчука.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра.

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