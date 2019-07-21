Данилюк "будет реагировать", если Зеленский захочет назначить его премьером

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на вопрос журналистов о его кандидатуре на должность премьера сказал, что видит свое будещее именно в СНБО, передают Українські Новини.

"Сейчас у меня очень важная функция - настроить работу СНБО, чем я сейчас и занимаюсь. Этому надо достаточно много внимания уделять, формировать новую команду. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО",- сказал он.



При этом, по его словам, если будет решение Президента Владимира Зеленского о его назначении премьером, он "будет реагировать".

Как сообщали Українські Новини, Александр Данилюк заявил, что заинтересован должностью премьер-министра.



Ранее Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а также руководителем национального координационного центра кибербезопасности.



Тем временем Данилюку платять больше, чем Турчинову. Его заработная плата по июль составила 95,4 тыс. гривен.