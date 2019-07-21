Мне кажется, что мы найдем понимание, - Зеленский о разговоре с Путиным

Президент Владимир Зеленский надеется на понимание России в вопросе возвращения пленных моряков по итогам телефонных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, передают Українськi Новини.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал Зеленский.

Президент подтвердил, что Президенты России и Украины обсуждали вопрос пленных и арестованных.

Зеленский подчеркнул, что Украина не выходит из минских соглашений и нормадского формата переговоров.

Как сообщали Українськi Новини, Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест 24 украинских пленных моряков до 24 октября.

Ранее Зеленский выразил уверенность в правильности шагов своей команды для возвращения украинских моряков из России и заверил, что "контролирует ситуацию".

Тем временем в ТКГ договорились Согласно этим договоренностям, Украина должна освободить 208 человек.об обмене военнопленными "208 на 69".