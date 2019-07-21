С наибольшим отрывом в Раду проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко, - exit-poll "1+1"

По состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 44,4% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,5% - "Оппозиционную платформу - За життя", 7,7% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,5% - "Европейскую солидарность", 6% - партию "Голос" по данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканала "1+1".

Соответствующие данные были обнародованы в прямом эфире телеканала, передают Українськi Новини.

"ТСН заказала собственный эксклюзивный экзит-пол", - прокомментировал журналист телеканала.

Согласно информации на сайте ТСН, соцопрос проводили исследовательские компании TNS KantAr и INFO SAPIENS.

Также отмечается, что партия "Сила и честь" получила 3,9% голосов, "Оппозиционный блок" - 3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,9%, "Партия Шария" - 2,8%, ВО "Свобода" - 2,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2%.

Всего было опрошено около 40 тыс. избирателей.

Опрос избирателей в многомандатном избирательно округе было проведено на 600 избирательных участках по всей Украины (кроме специальных, иностранных участков и оккупированных территорий).

Теоретическая статистическая погрешность выборки - не более 0,7%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзит-полов, компании-исследователи предполагают, что погрешность не превысит 3%.

Как сообщали Українські Новини, явка на выборы составила менее 37% по состоянию на 16:00: самые активные избиратели в Черниговской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Ранее в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев, а в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.