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21 липня 2019, неділя, 20:09 38
Вибори 2019-07-21T21:30:04+03:00
Українські Новини
З найбільшим відривом у Раду проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойка, - exit-poll "1+1"

З найбільшим відривом у Раду проходить "Слуга народу", за нею - платформа Бойка, - exit-poll "1+1"

Вибори, голосування
Вибори, голосування

Станом на 18:00 на виборах Верховної Ради 44,4% проголосували за партію "Слуга народу", 12,5% - "Опозиційну платформу - За життя", 7,7% - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,5% - "Європейську солідарність", 6% - партію "Голос" за даними екзит-полу, проведеного на замовлення телеканалу "1+1".

Відповідні дані були оприлюднені в прямому ефірі телеканалу, передають Українські Новини.

"ТСН замовила власний ексклюзивний екзит-пол", - прокоментував журналіст телеканалу.

Згідно з інформацією на сайті ТСН, проводили соцопитування дослідницькі компанії TNS KantAr INFO SAPIENS.

Також зазначається, що партія "Сила і честь" отримала 3,9% голосів, "Опозиційний блок" - 3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,9%, "Партія Шарія" - 2,8%, ВО "Свобода" - 2,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2%.

Всього було опитано близько 40 тис. виборців.

Опитування виборців у багатомандатному вибірково окрузі було проведено на 600 виборчих дільницях по всій України (крім спеціальних, іноземних ділянок та окупованих територій).

Теоретична статистична похибка вибірки - не більше 0,7%, але з урахуванням дизайн-ефекту і досвіду попередніх екзит-полів, компанії-дослідники припускають, що похибка не перевищить 3%.

Як повідомляли Українські Новини, явка на вибори становила менше 37% станом на 16:00: найактивніші виборці у Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях.

Раніше в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців, а в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованому в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

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