Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ

Киевский международный институт социологии (КМИС) считает нарушением закона о выборах распространение рядом СМИ данных Национального экзит-пола по состоянию на 12:00.\r\nОб этом сообщил КМИС на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nКМИС заявляет, что эти данные были получены "нечестным путем".\r\n\r\nТакже в сообщении указывается, что СМИ, которые перепечатали данные, нарушили закон о выборах.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 35,77% избирателей в 103 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.\r\nТем временем членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами.\r\nПолиция открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах Верховной Рады по состоянию на 17:00 воскресенья.\r\nРанее гражданская сеть "Опора" сообщила, что на двух избирательных участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов.