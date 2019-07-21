Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ

Киевский международный институт социологии (КМИС) считает нарушением закона о выборах распространение рядом СМИ данных Национального экзит-пола по состоянию на 12:00.

Об этом сообщил КМИС на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

КМИС заявляет, что эти данные были получены "нечестным путем".

Также в сообщении указывается, что СМИ, которые перепечатали данные, нарушили закон о выборах.

Как сообщали Українськi Новини, 35,77% избирателей в 103 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.

Тем временем членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами.

Полиция открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах Верховной Рады по состоянию на 17:00 воскресенья.

Ранее гражданская сеть "Опора" сообщила, что на двух избирательных участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов.