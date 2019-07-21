Полиция открыла 33 дела по факту нарушений при голосовании на выборах Рады на 17:00

Полиция открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах Верховной Рады по состоянию на 17:00 воскресенья.\r\nОб этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что полиция получила 1 614 сообщений о преступлениях.\r\nОткрыто 33 уголовных производства.\r\nСоставлен 41 административный протокол на нарушителей.\r\nЛидером по количеству зафиксированных нарушений являются Донецкая и Днепропетровская области.\r\nБольше всего фиксируются факты незаконной агитации и препятствования голосованию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по состоянию на 15:00 полицией было зафиксировано 1225 сообщений касательно избирательного процесса. Ранее гражданская сеть "Опора" сообщила, что на двух избирательных участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов. В Одесской области обнаружили списки граждан, которые голосовали за деньги. Тем временем 33,8% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.