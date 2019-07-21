Полиция открыла 33 дела по факту нарушений при голосовании на выборах Рады на 17:00

Полиция открыла 33 уголовных производства по факту нарушений при голосовании на выборах Верховной Рады по состоянию на 17:00 воскресенья.

Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Иван Стойко, передают Українськi Новини.

Он отметил, что полиция получила 1 614 сообщений о преступлениях.

Открыто 33 уголовных производства.

Составлен 41 административный протокол на нарушителей.

Лидером по количеству зафиксированных нарушений являются Донецкая и Днепропетровская области.

Больше всего фиксируются факты незаконной агитации и препятствования голосованию.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 15:00 полицией было зафиксировано 1225 сообщений касательно избирательного процесса.

Ранее гражданская сеть "Опора" сообщила, что на двух избирательных участках в Ровенской области избиратели получили бюллетени без паспортов.



В Одесской области обнаружили списки граждан, которые голосовали за деньги.



Тем временем 33,8% избирателей в 5 из 199 округов проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 16:00.