Членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами

По данным гражданской сети "Опора", членам участковых избирательных комиссий в 221-м округе в Киеве приходят смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов.\r\nОб этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.\r\n"В Киеве членам комиссии на участках 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерский район) приходят одинаковые смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК. Сам текст сообщения является просто информированием, но может иметь признаки скрытого давления на субъектов избирательного процесса", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Австралии также закончилось голосование. На выборы пришли всего 4% избирателей.\r\nКроме того, в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.