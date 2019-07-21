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21 июля 2019, воскресенье, 17:04 157
Выборы 2019-07-21T17:10:38+03:00
Українські Новини
Членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами

Членам участковых комиссий в одном из округов в Киеве приходят смс с угрозами

По данным гражданской сети "Опора", членам участковых избирательных комиссий в 221-м округе в Киеве приходят смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов.

Об этом говорится в сообщении организации, передают Українські Новини.

"В Киеве членам комиссии на участках 800615, 800594, 800889 (221-й округ, Печерский район) приходят одинаковые смс-сообщения с текстом об уголовной ответственности за фальсификацию выборов. В смсках говорилось следующее: "Фальсификация выборов наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет!". Члены комиссий были обеспокоены тем, что у кого-то есть их номера телефонов и информация об их членстве в УИК. Сам текст сообщения является просто информированием, но может иметь признаки скрытого давления на субъектов избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Австралии также закончилось голосование. На выборы пришли всего 4% избирателей.

Кроме того, в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.

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