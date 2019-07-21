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21 липня 2019, неділя, 17:55 111
Вибори 2019-07-21T18:34:54+03:00
Українські Новини
Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ

Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) вважає порушенням закону про вибори поширення низкою ЗМІ даних Національного екзит-полу станом на 12:00.

Про це повідомив КМІС на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

КМІС заявляє, що ці дані були отримані "нечесним шляхом".

Також у повідомленні зазначається, що ЗМІ, які передрукували дані, порушили закон про вибори.

Як повідомляли Українські Новини, 35,77% виборців 103 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Тим часом членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами.

Поліція відкрила 33 кримінальних провадження за фактом порушень під час голосування на виборах Верховної Ради станом на 17:00 неділі.

Раніше громадянська мережа "Опора" повідомила, що на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів.

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