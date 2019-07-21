Через поширення даних екзит-полу КМІС звинуватив у порушенні закону низку ЗМІ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) вважає порушенням закону про вибори поширення низкою ЗМІ даних Національного екзит-полу станом на 12:00.\r\nПро це повідомив КМІС на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nКМІС заявляє, що ці дані були отримані "нечесним шляхом".\r\n\r\nТакож у повідомленні зазначається, що ЗМІ, які передрукували дані, порушили закон про вибори.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 35,77% виборців 103 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.\r\nТим часом членам дільничних комісій в одному з округів у Києві приходять смс з погрозами.\r\nПоліція відкрила 33 кримінальних провадження за фактом порушень під час голосування на виборах Верховної Ради станом на 17:00 неділі.\r\nРаніше громадянська мережа "Опора" повідомила, що на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів.