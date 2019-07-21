Поліція відкрила 33 справи за фактом порушень при голосуванні на виборах Ради на 17:00

Поліція відкрила 33 кримінальні провадження за фактом порушень при голосуванні на виборах Верховної Ради станом на 17:00 неділі.

Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що поліція отримала 1 614 повідомлень про злочини.

Відкрито 33 кримінальні провадження.

Складено 41 адміністративний протокол на порушників.

Лідером за кількістю зафіксованих порушень є Донецька та Дніпропетровська області.

Найбільше фіксуються факти незаконної агітації та перешкоджання голосуванню.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 15:00 поліцією було зафіксовано 1225 повідомлень щодо виборчого процесу.

Раніше громадянська мережа "Опора" повідомила, що на двох виборчих дільницях в Рівненській області виборці отримали бюлетені без паспортів.



В Одеській області виявили списки громадян, які голосували за гроші. Тим часом 33,8% виборців у 5 з 199 округів проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.