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21 липня 2019, неділя, 22:19 59
Вибори 2019-07-21T23:45:03+03:00
Українські Новини
Менше ніж 50% виборців в 100 з 199 округів проголосували на виборах

Менше ніж 50% виборців в 100 з 199 округів проголосували на виборах

Вибори Фото: Щоденник емігранта
Вибори Фото: Щоденник емігранта

49,39% виборців у 100 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Найбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).

Найнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).

35,77% виборців у 103 зі 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Поки найвища явка в Чернігівській, Хмельницькій та Полтавській областях (понад 40%), а найнижча - в Закарпатській і Чернівецькій (менш як 30%).

Регіон (діапазон округів) Активність виборців, %
По Україні 49,39
Вінницька область (11-18) 50,32
Волинська область (19-23) 53,53
Дніпропетровська область (24-40) 50,89
Донецька область (41-61) 45,34
Житомирська область (62-67) 51,28
Закарпатська область (68-73) 37,59
Запорізька область (74-82) 49,70
Івано-Франківська область (83-89) 46,66
Київська область (90-98) 49,86
Кіровоградська область (99-103) 49,12
Луганська область (104-114) 49,42
Львівська область (115-126) 54,31
Миколаївська область (127-132) 48,06
Одеська область (133-143) 46,96
Полтавська область (144-151) 54,65
Рівненська область (152-156) 48,02
Сумська область (157-162) 51,19
Тернопільська область (163-167) 54,39
Харківська область (168-181) 50,76
Херсонська область (182-186) 44,07
Хмельницька область (187-193) 52,46
Черкаська область (194-200) 51,24
Чернівецька область (201-204) 42,06
Чернігівська область (205-210) 53,91
Київ (211-223) 49,43

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Також в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.

Раніше, станом на 12:00, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Тим часом спостерігати за виборами онлайн можна тут.

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