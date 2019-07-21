Менше ніж 50% виборців в 100 з 199 округів проголосували на виборах

49,39% виборців у 100 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Найбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).

Найнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).

35,77% виборців у 103 зі 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 16:00.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Поки найвища явка в Чернігівській, Хмельницькій та Полтавській областях (понад 40%), а найнижча - в Закарпатській і Чернівецькій (менш як 30%).



Регіон (діапазон округів) Активність виборців, % По Україні 49,39 Вінницька область (11-18) 50,32 Волинська область (19-23) 53,53 Дніпропетровська область (24-40) 50,89 Донецька область (41-61) 45,34 Житомирська область (62-67) 51,28 Закарпатська область (68-73) 37,59 Запорізька область (74-82) 49,70 Івано-Франківська область (83-89) 46,66 Київська область (90-98) 49,86 Кіровоградська область (99-103) 49,12 Луганська область (104-114) 49,42 Львівська область (115-126) 54,31 Миколаївська область (127-132) 48,06 Одеська область (133-143) 46,96 Полтавська область (144-151) 54,65 Рівненська область (152-156) 48,02 Сумська область (157-162) 51,19 Тернопільська область (163-167) 54,39 Харківська область (168-181) 50,76 Херсонська область (182-186) 44,07 Хмельницька область (187-193) 52,46 Черкаська область (194-200) 51,24 Чернівецька область (201-204) 42,06 Чернігівська область (205-210) 53,91 Київ (211-223) 49,43

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії завершилося голосування на виборчій дільниці №900001, розташованій в посольстві України в Канберрі. 4% виборців у виборчому окрузі в Австралії проголосували на виборах до Верховної Ради.

Також в Антарктиді закінчилося голосування, проголосували всі 12 українців.

Раніше, станом на 12:00, 19,24% виборців в 195 з 199 округів у всіх областях проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

Тим часом спостерігати за виборами онлайн можна тут.