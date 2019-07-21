На выборах в Раду проголосовали более 19% избирателей в 195 из 199 округов

19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00.\r\nОб этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nПо состоянию на 12:00 более низкая явка на Западе, по сравнению с остальными регионами Украины.\r\nСамая низкая явка в Черновицкой (12,21%) и Закарпатской (12,32%) областях, а самая высокая - в Луганской (25,37%) и Полтавской (23,25%). \r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\n \r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n \r\n19,24\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n \r\n18,68\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n \r\n15,77\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n \r\n22,53\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n \r\n21,62\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n \r\n19,25\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n \r\n12,32\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n \r\n22,96\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n \r\n13,07\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n \r\n19,46\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n \r\n21,61\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n \r\n25,37\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n \r\n13,66\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n \r\n20,72\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n \r\n18,43\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n \r\n23,25\r\n\r\n\r\nРивненская область (152-156)\r\n \r\n16,19\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n \r\n20,46\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n \r\n19,19\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n \r\n22,53\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n \r\n21,72\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n \r\n20,46\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n \r\n22,67\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n \r\n12,21\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n \r\n22,54\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n \r\n16,63\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщили Українські Новини, в Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей.\r\nТем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.