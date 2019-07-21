На выборах в Раду проголосовали более 19% избирателей в 195 из 199 округов

19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

По состоянию на 12:00 более низкая явка на Западе, по сравнению с остальными регионами Украины.

Самая низкая явка в Черновицкой (12,21%) и Закарпатской (12,32%) областях, а самая высокая - в Луганской (25,37%) и Полтавской (23,25%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 19,24 Винницкая область (11-18) 18,68 Волынская область (19-23) 15,77 Днепропетровская область (24-40) 22,53 Донецкая область (41-61) 21,62 Житомирская область (62-67) 19,25 Закарпатская область (68-73) 12,32 Запорожская область (74-82) 22,96 Ивано-Франковская область (83-89) 13,07 Киевская область (90-98) 19,46 Кировоградская область (99-103) 21,61 Луганская область (104-114) 25,37 Львовская область (115-126) 13,66 Николаевская область (127-132) 20,72 Одесская область (133-143) 18,43 Полтавская область (144-151) 23,25 Ривненская область (152-156) 16,19 Сумская область (157-162) 20,46 Тернопольская область (163-167) 19,19 Харьковская область (168-181) 22,53 Херсонская область (182-186) 21,72 Хмельницкая область (187-193) 20,46 Черкасская область (194-200) 22,67 Черновицкая область (201-204) 12,21 Черниговская область (205-210) 22,54 Киев (211-223) 16,63

Как сообщили Українські Новини, в Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.