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21 июля 2019, воскресенье, 14:47 203
Выборы 2019-07-21T14:47:51+03:00
Українські Новини
На выборах в Раду проголосовали более 19% избирателей в 195 из 199 округов

На выборах в Раду проголосовали более 19% избирателей в 195 из 199 округов

Выборы, голосование
Выборы, голосование

19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 12:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

По состоянию на 12:00 более низкая явка на Западе, по сравнению с остальными регионами Украины.

Самая низкая явка в Черновицкой (12,21%) и Закарпатской (12,32%) областях, а самая высокая - в Луганской (25,37%) и Полтавской (23,25%). 

Регион (диапазон округов)   Активность избирателей, %
По Украине   19,24
Винницкая область (11-18)   18,68
Волынская область (19-23)   15,77
Днепропетровская область (24-40)   22,53
Донецкая область (41-61)   21,62
Житомирская область (62-67)   19,25
Закарпатская область (68-73)   12,32
Запорожская область (74-82)   22,96
Ивано-Франковская область (83-89)   13,07
Киевская область (90-98)   19,46
Кировоградская область (99-103)   21,61
Луганская область (104-114)   25,37
Львовская область (115-126)   13,66
Николаевская область (127-132)   20,72
Одесская область (133-143)   18,43
Полтавская область (144-151)   23,25
Ривненская область (152-156)   16,19
Сумская область (157-162)   20,46
Тернопольская область (163-167)   19,19
Харьковская область (168-181)   22,53
Херсонская область (182-186)   21,72
Хмельницкая область (187-193)   20,46
Черкасская область (194-200)   22,67
Черновицкая область (201-204)   12,21
Черниговская область (205-210)   22,54
Киев (211-223)   16,63

Как сообщили Українські Новини, в Австралии закончилось голосование: на выборы пришли всего 4% избирателей.

Тем временем за выборами онлайн можно понаблюдать здесь.

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