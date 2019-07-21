Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах

49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.\r\nОб этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nНаиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).\r\nСамая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%). \r\n\r\n\r\n\r\nРегион (диапазон округов)\r\nАктивность избирателей, %\r\n\r\n\r\nПо Украине\r\n49,39\r\n\r\n\r\nВинницкая область (11-18)\r\n50,32\r\n\r\n\r\nВолынская область (19-23)\r\n53,53\r\n\r\n\r\nДнепропетровская область (24-40)\r\n50,89\r\n\r\n\r\nДонецкая область (41-61)\r\n45,34\r\n\r\n\r\nЖитомирская область (62-67)\r\n51,28\r\n\r\n\r\nЗакарпатская область (68-73)\r\n37,59\r\n\r\n\r\nЗапорожская область (74-82)\r\n49,70\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская область (83-89)\r\n46,66\r\n\r\n\r\nКиевская область (90-98)\r\n49,86\r\n\r\n\r\nКировоградская область (99-103)\r\n49,12\r\n\r\n\r\nЛуганская область (104-114)\r\n49,42\r\n\r\n\r\nЛьвовская область (115-126)\r\n54,31\r\n\r\n\r\nНиколаевская область (127-132)\r\n48,06\r\n\r\n\r\nОдесская область (133-143)\r\n46,96\r\n\r\n\r\nПолтавская область (144-151)\r\n54,65\r\n\r\n\r\nРовенская область (152-156)\r\n48,02\r\n\r\n\r\nСумская область (157-162)\r\n51,19\r\n\r\n\r\nТернопольская область (163-167)\r\n54,39\r\n\r\n\r\nХарьковская область (168-181)\r\n50,76\r\n\r\n\r\nХерсонская область (182-186)\r\n44,07\r\n\r\n\r\nХмельницкая область (187-193)\r\n52,46\r\n\r\n\r\nЧеркасская область (194-200)\r\n51,24\r\n\r\n\r\nЧерновицкая область (201-204)\r\n42,06\r\n\r\n\r\nЧерниговская область (205-210)\r\n53,91\r\n\r\n\r\nКиев (211-223)\r\n49,43\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.\r\nТакже в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.\r\nРанее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.\r\nТем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.