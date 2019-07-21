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21 июля 2019, воскресенье, 22:19 391
Выборы 2019-07-21T22:29:00+03:00
Українські Новини
Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах

Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах

Выборы Фото: Дневник эмигранта
Выборы Фото: Дневник эмигранта

49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).

Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%). 

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, %
По Украине 49,39
Винницкая область (11-18) 50,32
Волынская область (19-23) 53,53
Днепропетровская область (24-40) 50,89
Донецкая область (41-61) 45,34
Житомирская область (62-67) 51,28
Закарпатская область (68-73) 37,59
Запорожская область (74-82) 49,70
Ивано-Франковская область (83-89) 46,66
Киевская область (90-98) 49,86
Кировоградская область (99-103) 49,12
Луганская область (104-114) 49,42
Львовская область (115-126) 54,31
Николаевская область (127-132) 48,06
Одесская область (133-143) 46,96
Полтавская область (144-151) 54,65
Ровенская область (152-156) 48,02
Сумская область (157-162) 51,19
Тернопольская область (163-167) 54,39
Харьковская область (168-181) 50,76
Херсонская область (182-186) 44,07
Хмельницкая область (187-193) 52,46
Черкасская область (194-200) 51,24
Черновицкая область (201-204) 42,06
Черниговская область (205-210) 53,91
Киев (211-223) 49,43

Как сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.

Также в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.

Ранее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Тем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.

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