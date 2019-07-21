Менее 50% избирателей в 100 из 199 округов проголосовали на выборах

49,39% избирателей в 100 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).

Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).

Регион (диапазон округов) Активность избирателей, % По Украине 49,39 Винницкая область (11-18) 50,32 Волынская область (19-23) 53,53 Днепропетровская область (24-40) 50,89 Донецкая область (41-61) 45,34 Житомирская область (62-67) 51,28 Закарпатская область (68-73) 37,59 Запорожская область (74-82) 49,70 Ивано-Франковская область (83-89) 46,66 Киевская область (90-98) 49,86 Кировоградская область (99-103) 49,12 Луганская область (104-114) 49,42 Львовская область (115-126) 54,31 Николаевская область (127-132) 48,06 Одесская область (133-143) 46,96 Полтавская область (144-151) 54,65 Ровенская область (152-156) 48,02 Сумская область (157-162) 51,19 Тернопольская область (163-167) 54,39 Харьковская область (168-181) 50,76 Херсонская область (182-186) 44,07 Хмельницкая область (187-193) 52,46 Черкасская область (194-200) 51,24 Черновицкая область (201-204) 42,06 Черниговская область (205-210) 53,91 Киев (211-223) 49,43

Как сообщали Українські Новини, в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.

Также в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев.

Ранее, по состоянию на 12:00, 19,24% избирателей в 195 из 199 округов во всех областях проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Тем временем наблюдать за выборами онлайн можно здесь.