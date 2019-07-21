Зеленский не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства

Президент Владимир Зеленский, который уже проголосовал на выборах в Верховную Раду, не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства.\r\nОб этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.\r\n"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.\r\nЗеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.\r\nКак сообщали Українські Новини, в США назвали 5 человек, которых Зеленский видит премьер-министром: среди них Данилюк с Абромавичусом.\r\nРанее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.