Зеленский не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства

Президент Владимир Зеленский, который уже проголосовал на выборах в Верховную Раду, не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.

Как сообщали Українські Новини, в США назвали 5 человек, которых Зеленский видит премьер-министром: среди них Данилюк с Абромавичусом.

Ранее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.