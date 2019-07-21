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21 июля 2019, воскресенье, 13:29 59
Президент 2019-07-21T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства

Зеленский не хочет, чтобы новый премьер был лидером фракции Рады или бывшим главой правительства

Президент Владимир Зеленский, который уже проголосовал на выборах в Верховную Раду, не хочет, чтобы новый премьер-министр был лидером фракции Верховной Рады или бывшим главой правительства.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Здесь у меня неизменная позиция. Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы этот человек никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека", - сказал он.

Зеленский отметил, что уже проводит консультации по поводу кандидатуры премьера.

Как сообщали Українські Новини, в США назвали 5 человек, которых Зеленский видит премьер-министром: среди них Данилюк с Абромавичусом.

Ранее Данилюк подтвердил, что интересуется постом премьер-министра Украины.

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