Зеленський звільнив посла в США Чалого

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в США Валерія Чалого.

Про це йдеться в указі Президент №540 від 19 липня, передають Українські Новини.

Чалий також звільнено з посад посла України в Антігуа і Барбуді та посла в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом.

Як повідомляли Українські Новини, Чалий був призначений послом України в США в липні 2015 року. До цього він був заступником глави Адміністрації Президента.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.

Валерій Чалий також заявляв, що представники команди Президента Володимира Зеленського минулого тижня повинні були відвідати Вашингтон для спільної з українським посольством підготовки зустрічі Президента України з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того Чалий заявляв, що Україна хоче витратити річний бюджет армії на купівлю 3 американських систем ППО. Пізніше Валерій Чалий заявив, що інформацію про закупівлю як мінімум трьох систем ППО неправильно інтерпретували в ЗМІ.