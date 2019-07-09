Посол Украины в США рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом

Представители команды Президента Владимира Зеленского на этой неделе посетят Вашингтон для совместной с украинским посольством подготовки встречи Президента Украины с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на интервью "Голосу Америки" посла Украины в США Валерия Чалого.

"Позвольте быть откровенным. Различные фразы, прозвучавшие в Украине, что американская сторона ожидает, и такое впечатление, что Президент Зеленский просто не едет, потому что не может найти время. Это неправда. Ни Президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна картинка, просто картинка между двумя президентами. Они найдут химию, они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело - какой смысл будет", - рассказал Чалый.

Он добавил, что "эта встреча закладывает дальнейшие шаги работы посольства на год вперед".

"Мы работаем над этим, не только мы, на этой неделе приедут представители Президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать для того, чтобы сделать и дату визита, и его содержание. Я думаю, это вопрос следующих месяцев. Думаю, август-сентябрь, визит должен быть полностью подготовлен", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине.

У Трампа пока не могут назвать повестку дня и дату встречи с Зеленским.

Тем временем советник Трампа считает избрание Президентом Зеленского возможностью прекратить войну на Донбассе.