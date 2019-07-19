Суд продлил арест Вышинского

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Президент Владимир Зеленский предлагал обменять на Олега Сенцова.

Об этом сказала председательствующая в коллегии судья Елена Павленко, передают Українськi Новини.

"Коллегия не нашла оснований для изменения меры пресечения", - огласила она вердикт суда.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Вышинского о его освобождении под личное обязательство.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей на 60 суток, до 19 сентября.

Вышинский выразил разочарование относительно решения суда.

"Я сейчас собираюсь ехать в Лукьяновское СИЗО", - ответил он на вопрос журналистов о своих дальнейших планах.

Вышинский также заявил, что ему неизвестно о возможном включении его в список на обмен.

Суд продолжит рассмотрение дела директора "РИА Новости Украина" 16 сентября и начнет допрос свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Ранее Верховный Суд признал законным задержание директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Вышинский подозревается в госизмене.