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19 июля 2019, пятница, 16:16 104
Судебная власть 2019-07-19T16:20:30+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест Вышинского

Суд продлил арест Вышинского

Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr
Кирилл Вышинский. Фото: facebook.com/SkolaMolodogoPolitikaPolitCentr

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября арест директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого Президент Владимир Зеленский предлагал обменять на Олега Сенцова.

Об этом сказала председательствующая в коллегии судья Елена Павленко, передают Українськi Новини.

"Коллегия не нашла оснований для изменения меры пресечения", - огласила она вердикт суда.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты Вышинского о его освобождении под личное обязательство.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей на 60 суток, до 19 сентября.

Вышинский выразил разочарование относительно решения суда.

"Я сейчас собираюсь ехать в Лукьяновское СИЗО", - ответил он на вопрос журналистов о своих дальнейших планах.

Вышинский также заявил, что ему неизвестно о возможном включении его в список на обмен.

Суд продолжит рассмотрение дела директора "РИА Новости Украина" 16 сентября и начнет допрос свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента предлагает обменять осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Ранее Верховный Суд признал законным задержание директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Вышинский подозревается в госизмене.

 

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