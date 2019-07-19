По киевскому округу в Раду идут "слуги народа", глава религиозной организации и консультант СБУ

По одномандатному избирательному округу №220 в Киеве (Подольский район) на внеочередные парламентские выборы 21 июля в депутаты Верховной Рады баллотируются 14 кандидатов, что меньше чем количество кандидатов в депутаты в Шевченковском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

По этому округу идет один из действующих депутатов Рады – Сергей Лещенко. Экс-заместитель главного редактора интернет-издания "Украинская правда" впервые прошел в Раду в 2014 по списку "Блока Петра Порошенко" и вышел из фракции только после инаугурации Зеленского, которого он консультировал в ходе предвыборной кампании в качестве эксперта по вопросам антикоррупционной политики. Лещенко также состоял в "Демальянсе", а сейчас является беспартийным и баллотируется в порядке самовыдвижения, при этом в рекламной агитации называет себя "настоящим слугой народа".

От партии "Слуга народа" выдвинута Анна Бондарь. Она работает гендиректором директората Министерства регионального развития и строительства, до этого была исполняющей обязанности главного архитектора Киева. Ее связывают с Андреем Ваврышем, который занимается застройкой Рыбальского острова, а недавно презентовал проект нового офиса Президента в Украинском доме. Бондарь была его заместителем в департаменте градостроительства КГГА, а после его увольнения стала директором.

Отметим, что Анна Бондарь, которая баллотируется по мажоритарному округу №220 в Киеве, подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на кандидата в депутаты по тому же округу Сергея Лещенко.

Партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" выдвинула кандидатом Валентина Мондриивского. Он депутат Киевсовета от "Солидарности" и заместитель Кличко в КГГА по вопросам образования. После Революции достоинства 4 года был председателем Подольской райадминистрации, до этого работал с Юрием Ехануровым: помощником в парламенте, пресс-секретарем во время премьерства и помощником, когда тот стал министром обороны.

В свою очередь "Европейская солидарность" также выдвинула кандидата – Алексея Окопного. Он тоже депутат Киевсовета от "Солидарности", глава комиссии по транспорту и рекламе. До этого он был депутатом Киевсовета от "УДАРа Кличко" и главным специалистом отдела евроинтеграции департамента внешней политики Министерства аграрной политики.

От "Оппозиционной платформы "За життя" баллотируется Ольга Арканова-Черная – преподаватель кафедры психологии Межрегиональной академии управления персоналом и руководитель религиозной организации "Религиозная община Украиснкой православной церкви парафия в честь Святой троицы в Подольском районе Киева". Она уже баллотировалась по этому округу в 2012 году от Партии регионов, а до этого была депутатом Киевсовета от ПР.

В порядке самовыдвижения идет Максим Гольдарб – директор общественной организации "Публичный аудит", экс-ведущий авторских программ на телеканале NewsOne. Он бывший прокурор Дебальцево, зампрокурора Донецка, прокурор Дарницкого района Киева, директор департамента внутреннего аудита Минобороны. Два созыва подряд работает помощником Александры Кужель от "Батьківщини", при этом является основателем "Партии мира", которой руководит глава фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский. Кандидата от "Оппоблока" в 220-м округе нет.

Самовыдвиженцем идет также Юрий Дидовец – адвокат, участник АТО, офицер юридического департамента Минобороны, депутат Киевсовета от "Батьківщини", помощник депутата Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Юрия-Богдана Шухевича. Баллотируется по этому округу третий раз, на предыдущих выборах - от партии Ляшко. Ранее работал юристом по вопросам градостроительства в компании "Вистабуд".

От партий на округе также выдвинуты: Михаил Подоляк ("Свобода") – замдиректора по работе с клиентами компании "Укртехнобез", Александр Козленко ("Єдність" экс-мэра Киева Александра Омельченко) – глава профсоюза работников органов внутренних дел, и Владимир Шпаков ("Патриот" уволенного по люстрации экс-замгенпрокурора Николая Голомшы) – физлицо-предприниматель.

Самовыдвиженцами на округе идут: Татьяна Кармазина – замдиректора по юридическим вопросам телерадиокомпании "ВИК" ведущего Савика Шустера, Антон Корвин-Пиотровский – директор "Охранной археологической службы" Института археологии НАН, Юрий Кожанов – полицейский батальона конвойной службы Нацполиции Киева и Алексей Мищенко – консультант управления контрразведывательных мер по борьбе с терроризмом департамента защиты национальной государственности СБУ.

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