По київському округу в Раду йдуть "слуги народу", голова релігійної організації і консультант СБУ

По одномандатному виборчому округу №220 в Києві (Подільський район) на позачергові парламентські вибори 21 липня в депутати Верховної Ради балотуються 14 кандидатів, що менше ніж кількість кандидатів в депутати у Шевченківському районі Києва.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українськi Новини.

По цьому округу йде один із діючих депутатів Ради - Сергій Лещенко. Екс-заступник головного редактора інтернет-видання "Українська правда" вперше пройшов у Раду в 2014 за списком "Блоку Петра Порошенка" і вийшов з фракції тільки після інавгурації Зеленського, якого він консультував в ході передвиборної кампанії в якості експерта з питань антикорупційної політики. Лещенко також був членом "ДемАльянсу", а зараз є безпартійним і балотується в порядку самовисування, при цьому в рекламній агітації називає себе "справжнім слугою народу".

Від партії "Слуга народу" висунута Анна Бондар. Вона працює гендиректором директорату Міністерства регіонального розвитку та будівництва, до цього була виконуючою обов'язки головного архітектора Києва. Її пов'язують з Андрієм Вавришем, який займається забудовою Рибальського острова, а нещодавно презентував проект нового офісу Президента в Українському домі. Бондар була його заступником в департаменті містобудування КМДА, а після його звільнення стала директором.

Партія мера Києва Віталія Кличка "УДАР" висунула кандидатом Валентина Мондриївського. Він депутат Київради від "Солідарності" і заступник Кличка в КМДА з питань освіти. Після Революції гідності 4 роки був головою Подільської райадміністрації, до цього працював з Юрієм Єхануровим: помічником в парламенті, прес-секретарем під час прем'єрства і помічником, коли той став міністром оборони.

У свою чергу "Європейська солідарність" також висунула кандидата - Олексія Окопного. Він теж депутат Київради від "Солідарності", голова комісії з транспорту і реклами. До цього він був депутатом Київради від "УДАРу Кличка" і головним спеціалістом відділу євроінтеграції департаменту зовнішньої політики Міністерства аграрної політики.

Від "Опозиційної платформи "За життя" балотується Ольга Арканова-Чорна - викладач кафедри психології Міжрегіональної академії управління персоналом і керівник релігійної організації "Релігійна громада Української православної церкви парафія на честь Святої трійці в Подільському районі Києва". Вона вже балотувалась по цьому округу в 2012 році від Партії регіонів, а до цього була депутатом Київради від ПР.

В порядку самовисування йде Максим Гольдарб - директор громадської організації "Громадський аудит", екс-ведучий авторських програм на телеканалі NewsOne. Він колишній прокурор Дебальцеве, заступник прокурора Донецька, прокурор Дарницького району Києва, директор департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Два скликання поспіль працює помічником Олександри Кужель від "Батьківщини", при цьому є засновником "Партії миру", якою керує глава фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Кандидата від "Оппоблоку" в 220-му окрузі немає.

Самовисуванцем йде також Юрій Дідовець - адвокат, учасник АТО, офіцер юридичного департаменту Міноборони, депутат Київради від "Батьківщини", помічник депутата Ради від Радикальної партії Олега Ляшка Юрія-Богдана Шухевича. Балотується по цьому округу втретє, на попередніх виборах - від партії Ляшка. Раніше працював юристом з питань містобудування в компанії "Вістабуд".

Від партій на окрузі також висунуті: Михайло Подоляк ("Свобода") - заступник директора по роботі з клієнтами компанії "Укртехнобез", Олександр Козленко ("Єдність" екс-мера Києва Олександра Омельченка) - глава профспілки працівників органів внутрішніх справ, і Володимир Шпаков ("Патріот" звільненого по люстрації екс-заступника генпрокурора Миколи Голомші) - фізособа-підприємець.

Самовисуванцями на окрузі йдуть: Тетяна Кармазіна - заступник директора з юридичних питань телерадіокомпанії "ВІК" ведучого Савіка Шустера, Антон Корвін-Піотровський - директор "Охоронної археологічної служби" Інституту археології НАН, Юрій Кожанов - поліцейський батальйону конвойної служби Нацполіціі Києва та Олексій Міщенко - консультант управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом департаменту захисту національної державності СБУ.

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