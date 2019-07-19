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19 июля 2019, пятница, 13:00 431
Выборы 2019-07-19T13:24:55+03:00
Українські Новини
Кандидат Бондарь пожаловалась в ЦИК, что кандидат Лещенко незаконно использует бренд "Слуга народа"

Кандидат Бондарь пожаловалась в ЦИК, что кандидат Лещенко незаконно использует бренд "Слуга народа"

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анна Бондарь, которая баллотируется по мажоритарному округу №220 в Киеве, подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на кандидата в депутаты по тому же округу Сергея Лещенко.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы партии "Слуга народа".

"Наш кандидат на него (Лещенко) подала жалобу в ЦИК", - сказали в пресс-службе.

Жалоба касается незаконного использования Лещенко бренда "Слуги народа".

По данным СМИ, Лещенко развесил в Киеве рекламу в стиле партии "Слуга народа", называя себя на рекламе "настоящим слугой народа".

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает избирателей не голосовать на выборах Верховной Рады за представителей, незаконно использующих бренд партии "Слуга народа".

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