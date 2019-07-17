По округу в Киеве в депутаты идут компаньйон Таруты от Зеленского, "батьківщиновец" от Гриценко и партнер Пилипишина от Тимошенко

По округу в Киеве в депутаты идут компаньйон Таруты от Зеленского, "батьківщиновец" от Гриценко и партнер Пили

По одномандатному избирательному округу №223 в Киеве (Шевченковский район) в депутаты Верховной Рады на внеочередные парламентские выборы 21 июля баллотируются 19 кандидатов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Вновь выдвигается действующий депутат Рады, избранный по этому округу в 2014 году, 34-летний Юрий Левченко, который снова баллотируется от "ВО "Свобода".

Также по данному округу идет еще одна депутат Рады, 35-летняя Виктория Пташник, которая прошла в парламент от "Самопочі", но была исключена из фракции за поддержку конституционных изменений в части децентрализации, после чего год состояла в "Демальянсе", а теперь баллотируется от партии "Голос".

Кроме того, по данному округу баллотируется бывший мэр Киева (1998 – 2006), депутат Киевсовета 80-летний Александр Омельченко, который выдвигается от своей партии "Єдність".

От "Слуги народа" на округе выдвинута 33-летняя Людмила Буймистер, которая до декабря 2018 года была руководителем компании "Киномания" дочерей депутата Сергея Таруты и является основателем благотворительной организации "Агентство восстановления и развития Донбасса", главой которой является руководитель партии Таруты "Основа" Дмитрий Толстошеев.

"Европейская солидарность" выдвинула на округе временно безработного 42-летнего Ивана Звягина, который был волонтером медслужбы Майдана и АТО.

В то же время 27-летняя Яна Желябовская, заместитель секретариата территориальной организации "Блока Петра Порошенко", помощница депутата от БПП и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца баллотируется от "УДАРа Виталия Кличко".

Самый молодой кандидат, 23-летний Игорь Белов, выдвигается Радикальной партией Олега Ляшко и является основателем молодежного крыла партии, помощником депутата от РП Дмитрия Линько.

"Гражданская позиция" выдвинула кандидатуру 54-летнего пенсионера, подполковника запаса Павла Аниськовича, который был депутатом Шевченковского райсовета от "Батьківщини" и помощником депутата Рады от этой партии Андрея Павловского.

В свою очередь от "Батьківщини" на округе баллотируется 53-летний Николай Гоцкий, который был депутатом Киевсовета от фракции "Народная партия" и является основателем общественной организации "Кияни передусім" вместе с экс-депутатом Рады по этому округу Виктором Пилипишиным.

"Оппозиционный блок" выдвинул кандидатуру 36-летнего временно безработного Игоря Турчика, а регистрация кандидата от партии "Оппозиционная платформа "За життя" Вячеслава Боядина была отменена в связи с его отказом от баллотирования.

9 кандидатов на округе №223 баллотируются в порядке самовыдвижения.

Среди них помощник депутата Рады Сергея Каплина, основатель телеканала "112 Украина" Андрей Подщипков и бывший главный редактор этого канала Татьяна Гончарова.

Также в округе баллотируются адвокат беглого министра энергетики Эдуарда Ставицкого Инна Рафальская, адвокат Владислав Сытюк, директор компании по продаже фармацевтических товаров "Метч" Игорь Зубицкий и редактор интернет-издания "Спротив" Вадим Гладчук.

Кроме того, кандидатами в округе являются физлицо-предприниматель Александр Григоренко, временно безработный Михаил Майман и кандидат в Президенты-2019 Сергей Носенко, который набрал 0,01% и стал 38-м среди 39 кандидатов по количеству отданных за него голосов избирателей.

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