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18 июля 2019, четверг, 20:51 99
Транспорт 2019-07-18T21:23:39+03:00
Українські Новини
Перед выходными могут закрыть две станции метро в Киеве: какие и почему

Перед выходными могут закрыть две станции метро в Киеве: какие и почему

Метро
Метро "Почтовая площадь". Фото: tov-tob.livejournal

В то время, как в Киеве начали работать две станции без жетонов, Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает о возможном закрытии станций "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" 19 июля из-за массовых мероприятий.

Об этом говорится в сообщении на странице метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Завтра, 19 июля, на Подоле массовые мероприятия. Если пассажиропоток будет превышать техвозможностей, для безопасности мы будем вынуждены прикрыть станции "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь"", - сказано в нем.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук, 19 июля в 20:30 на Контрактовой площади состоится концерт "Океана Эльзы".

Как сообщали Українськi Новини, станция "Позняки" откажется от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Тем временем на новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро.

Также в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве, а ранее в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.

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