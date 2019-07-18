Перед выходными могут закрыть две станции метро в Киеве: какие и почему

В то время, как в Киеве начали работать две станции без жетонов , К

Об этом говорится в сообщении на странице метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Завтра, 19 июля, на Подоле массовые мероприятия. Если пассажиропоток будет превышать техвозможностей, для безопасности мы будем вынуждены прикрыть станции "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь"", - сказано в нем.

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук, 19 июля в 20:30 на Контрактовой площади состоится концерт "Океана Эльзы".

Как сообщали Українськi Новини, станция "Позняки" откажется от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

Тем временем на новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро.

Также в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве, а ранее в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.