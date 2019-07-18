Перед выходными могут закрыть две станции метро в Киеве: какие и почему

В то время, как в Киеве начали работать две станции без жетонов, Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает о возможном закрытии станций "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь" 19 июля из-за массовых мероприятий.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице метрополитена в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Завтра, 19 июля, на Подоле массовые мероприятия. Если пассажиропоток будет превышать техвозможностей, для безопасности мы будем вынуждены прикрыть станции "Контрактовая площадь" и "Почтовая площадь"", - сказано в нем.\r\nМеханизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.\r\nКак сообщил на своей странице в соцсети Facebook лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук, 19 июля в 20:30 на Контрактовой площади состоится концерт "Океана Эльзы".\r\nКак сообщали Українськi Новини, станция "Позняки" откажется от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.\r\nТем временем на новые вагоны киевского метро ЕБРР намерен выделить 50 млн евро.\r\nТакже в час пик останавливалась синяя ветка метрополитена в Киеве, а ранее в час пик на 1,5 часа закрывали пять станций метро из-за падения пассажира на рельсы.