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18 июля 2019, четверг, 16:04 185
Силовые структуры 2019-07-18T16:24:31+03:00
Українські Новини
Подростку сообщили о подозрении в деле убитого 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого

Подростку сообщили о подозрении в деле убитого 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого

Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото:
Пятилетний Кирилл из Переяслава-Хмельницкого. Фото: "112"

Прокуратура сообщила о подозрении 16-летнему подростку в причастности к убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Сообщено о подозрении 16-летнему несовершеннолетнему, который также стрелял в местности, где находился 5-летний Кирилл Тлявов", - сказано в нем.

Установлено, что на месте преступления во время хулиганской стрельбы находилось 4 человека.

Из них - 2 полицейских, которым ранее сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и 2 гражданских лица, в том числе несовершеннолетний.

Все они находились на территории домовладения одного из подозреваемых, где стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

В результате одного из выстрелов кого-то из фигурантов дела лиц ребенок получил смертельное ранение.

В уголовном производстве ранее 3 лицам уже было сообщено о подозрении в совершении преступления.

В четверг, 18 июля, прокуратурой Киевской области согласовано еще одно сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса 16-летнему несовершеннолетнему, который также находился на месте совершения преступления с другими подозреваемыми и осуществлял выстрелы.

Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля правоохранители сообщили о подозрении третьему подозреваемому в причастности к убийству 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

В начале июня Голосеевский районный суд Киев арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве Тлявова.

Прокуратура заявляет, что полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

В ходе стрельбы полицейские попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские.

В результате ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное учреждение, где умер через 3 дня.

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