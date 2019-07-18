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18 липня 2019, четвер, 16:04 57
Силові структури 2019-07-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
Підлітку повідомили про підозру у справі вбитого 5-річного Кирила з Переяслав-Хмельницького

Підлітку повідомили про підозру у справі вбитого 5-річного Кирила з Переяслав-Хмельницького

П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото:
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: "112"

Прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку в причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передають Українські Новини.

"Повідомлено про підозру 16-річному неповнолітньому, який також стріляв у місцевості, де знаходився 5-річний Кирило Тлявов", - сказано в ньому.

Встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби були 4 людини.

З них - 2 поліцейських, яким раніше повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, і 2 цивільних осіб, у тому числі неповнолітній.

Всі вони перебували на території домоволодіння одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях.

У результаті одного з пострілів когось із фігурантів справи дитина отримала смертельне поранення.

У кримінальному провадженні раніше 3 особам вже було повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

У четвер, 18 липня, прокуратурою Київської області погоджено ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу 16-річному неповнолітньому, який також перебував на місці скоєння злочину з іншими підозрюваними і здійснював постріли.

Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

На початку червня Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві Тлявова.

Прокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.

В ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.

В результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу, де померла через 3 дні.

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