Підлітку повідомили про підозру у справі вбитого 5-річного Кирила з Переяслав-Хмельницького

Прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку в причетності до вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Повідомлено про підозру 16-річному неповнолітньому, який також стріляв у місцевості, де знаходився 5-річний Кирило Тлявов", - сказано в ньому.\r\nВстановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрільби були 4 людини.\r\nЗ них - 2 поліцейських, яким раніше повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, і 2 цивільних осіб, у тому числі неповнолітній.\r\nВсі вони перебували на території домоволодіння одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях.\r\nУ результаті одного з пострілів когось із фігурантів справи дитина отримала смертельне поранення.\r\nУ кримінальному провадженні раніше 3 особам вже було повідомлено про підозру у скоєнні злочину.\r\nУ четвер, 18 липня, прокуратурою Київської області погоджено ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, скоєне групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу 16-річному неповнолітньому, який також перебував на місці скоєння злочину з іншими підозрюваними і здійснював постріли.\r\nПрокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.\r\nДосудове розслідування триває.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 липня правоохоронці повідомили про підозру третьому підозрюваному в причетності до вбивства 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.\r\nНа початку червня Голосіївський районний суд Києва заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві Тлявова.\r\nПрокуратура заявляє, що поліцейські 31 травня в Переяслав-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, а потім почали стріляти з вогнепальної зброї по металевих банках і інших предметах, які були розташовані в місці, де могли знаходитися люди.\r\nВ ході стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку, де розважалися поліцейські.\r\nВ результаті дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікувального закладу, де померла через 3 дні.