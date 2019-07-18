Дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство

Национальная полиция засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (Народный фронт).

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Как сообщали Українськi Новини, следствие считает, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство.

Гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Гражданская жена Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам.