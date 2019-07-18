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18 июля 2019, четверг, 14:27 62
Силовые структуры 2019-07-18T14:36:39+03:00
Українські Новини
Дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство

Дело о гибели Тымчука засекретили и расследуют как умышленное убийство

Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook
Дмитрий Тымчук. Фото: Дмитрий Тымчук/Facebook

Национальная полиция засекретила ход расследования дела о гибели депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука (Народный фронт).

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Отвечая на вопрос о ходе расследования и обстоятельствах дела, Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч. 1 ст. 222 Уголовного процессуального кодекса сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Как сообщали Українськi Новини, следствие считает, что главной версией гибели Тымчука является самоубийство.

Гражданская жена Тымчука, которая обнаружила его тело, проходит по делу в качестве свидетеля.

Гражданская жена Тымчука рассказала следствию, что в день гибели он был в депрессии и застрелился сам. 

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